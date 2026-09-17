Россия начала системно бить по украинским КПП на западных границах страны. У российских войск накопились возможности, чтобы наконец-то отсекать ВСУ поставки оружия от европейского тыла.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Тайна Брижит Макр...
- Судьба Украины ре...
- Генерал Суровикин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым