Юрий Ильинов

НАТО превращает Украину в дрон-камикадзе Несмотря на растущее недовольство простых европейцев увеличивающимися расходами ЕС на военную и иную поддержку Украины, власти большинства стран сообщества пока не собираются отходить от принятой ими после февраля 2022 года линии поведения. При этом, не имея серьёзной возможности помочь Киеву переломить ход событий в зоне боевых действий, Евросоюз перешёл к политике поддержки террористических ударов киевского режима по российской территории. Очередным доказательством этого стали события на полях саммита НАТО в Анкаре 7–8 июля, где Украина подписала сразу несколько соглашений о совместном производстве беспилотников на территории европейских стран. В частности, после того как на саммите министр обороны Нидерландов Дилан Йешилгёз-Зегериус заявила, что её страна больше не имеет возможности поставлять Украине вооружения, так как «мы на пределе», стало известно, что Амстердам решил усилить взаимодействие с Киевом в сфере БПЛА. Ещё в апреле власти королевства выделили 248 млн евро на производство дронов для ВСУ в Нидерландах и Украине, а в июне объявили о предоставлении ещё 250 млн на закупку беспилотников у нидерландских оборонных компаний. Теперь же в Анкаре на саммите НАТО стороны подписали соглашение о совместном производстве беспилотников. Как заявил нидерландский премьер-министр Роб Йеттен, эта сделка «закладывает основу для более широкого сотрудничества в сфере обороны» между странами и позволит нарастить производство. Помимо Нидерландов о готовности совместно производить БПЛА заявила и Германия. Как сообщил глава украинского МИД Андрей Сибига, он вместе с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом подписал соглашение об «осуществлении совместного производства дронов BARS». При этом Сибига подчеркнул, что германская сторона профинансирует производство беспилотников на первом этапе проекта, а все произведённые дроны будут поставлены ВСУ. Таким образом, Берлин уже перестал скрывать, что руками украинцев воюет с Россией, и планирует это делать и дальше. Недалеко от Германии и Нидерландов ушла и Эстония, которая ещё в апреле договорилась с Украиной о совместном производстве ударных беспилотников, дронов-перехватчиков и разработке систем радиоэлектронной борьбы. В Анкаре эстонский премьер-министр Кристен Михал и Владимир Зеленский подписали соглашение о сотрудничестве в сфере БПЛА. При этом Михал был настолько рад произошедшему, что назвал украинские знания и технологии «одними из самых передовых в мире», которые теперь «станут доступны нашим компаниям» и «позволят перенести производство в Эстонию». По его словам, соглашение предусматривает намерение Таллина в будущем закупать продукцию украинских производителей, однако конкретные объёмы и финансирование пока не определены. Как сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, соглашение не только позволит приобретать беспилотники, но и обеспечит доступ «к различным украинским боевым системам и сотрудничеству в сфере укрепления противовоздушной обороны». Таким образом, последние заключённые Киевом и рядом европейских стран соглашения о производстве БПЛА свидетельствуют о том, что ни о какой разрядке в Восточной Европе, к сожалению, в обозримом будущем не может быть и речи. При этом подобные тенденции и ставка киевского режима на беспилотники постепенно превращают его самого в дрон-камикадзе, судьба которого уже предрешена.