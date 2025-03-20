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Актер Баринов рассказал, как плакал из-за смерти Сталина

Актер Баринов рассказал, как плакал из-за смерти Сталина

Народный артист России Валерий Баринов вспомнил, как плакал из-за смерти Сталина<strong>Народный артист России Валерий Баринов <a href="">рассказал</a> в программе «Легенда» на RTVI, как плакал из-за смерти советского вождя Иосифа Сталина.

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