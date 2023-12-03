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Олег Тактаров: «Желаю Царукяну получить способность контролировать себя и не добивать соперника, который лежит в отключке на полу»

«Поздравляю Армана Царукяна с победой над Дариушем. Желаю ему удачи в дальнейшем. Еще пожелаю ему быстрее пройти тот путь, когда у него уже будет способность контролировать себя и не добивать соперника, который лежит в отключке на полу.

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