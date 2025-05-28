Россиянам пояснили, сколько отгулов в год положено для диспансеризации

Заместитель гендиректора сервиса «Работа.ру» и операционный директор платформ «СберПодбор» и «Подработка» Александр Ветерков рассказал, что возможности получить дополнительные выходные дни ограничены и зависят они от конкретных условий.
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