Россиянам пояснили, сколько отгулов в год положено для диспансеризации

Новости внутренней и внешней политики в России

Заместитель гендиректора сервиса «Работа.ру» и операционный директор платформ «СберПодбор» и «Подработка» Александр Ветерков рассказал, что возможности получить дополнительные выходные дни ограничены и зависят они от конкретных условий.