Автомобилисты массово выбирают установку газового оборудования из-за цен на топливо

Наблюдается заметный рост интереса к установке газового оборудования на автомобили. В сервисах по установке пропанового оборудования фиксируют массовое обращение владельцев машин — это связано с текущей ситуацией на топливном рынке.
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