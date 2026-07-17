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FiNE NEWS

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Автомобилисты массово выбирают установку газового оборудования из-за цен на топливо

Наблюдается заметный рост интереса к установке газового оборудования на автомобили. В сервисах по установке пропанового оборудования фиксируют массовое обращение владельцев машин — это связано с текущей ситуацией на топливном рынке.

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