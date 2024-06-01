В фонде «Защитники Отечества» Рязанской области подвели итоги первого года работы

Социальные координаторы филиала приняли в работу все запросы от подопечных фонда. Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Рязанской области рассказала о том, какие запросы в течение года были решены командой фонда: «За первый год работы филиала сотрудники отработали более 9000 запросов на оказание помощи, из них на сегодняшний день решены 90 процентов.
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