В фонде «Защитники Отечества» Рязанской области подвели итоги первого года работы

Социальные координаторы филиала приняли в работу все запросы от подопечных фонда. Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Рязанской области рассказала о том, какие запросы в течение года были решены командой фонда: «За первый год работы филиала сотрудники отработали более 9000 запросов на оказание помощи, из них на сегодняшний день решены 90 процентов.