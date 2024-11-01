В США раскрыли одну из причин создания космических сил страны

Успехи России и Китая в области космоса стали одним из поводом для создания космических сил США. Причину раскрыл глава командования космических операций, американский генерал Брэдли Ченс Зальцман, передает Financial Times.
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