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Царьград

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Тигр напал на рыбака в Приморье: Центр «Амурский тигр» ищет хищника

Тигр напал на рыбака в Приморье: Центр «Амурский тигр» ищет хищника

В Приморском крае, вблизи села Зимники, тигр напал на рыбака, в результате чего тот погиб. Специалисты Центра «Амурский тигр» развернули поисковую операцию.

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