ЕС снял санкции с основателя и экс-главы "Яндекса" миллиардера Аркадия Воложа

Евросоюз снял санкции с бывшего главу компании "Яндекс" Аркадия Воложа. Кроме того, из санкционного списка исключили вице-президента АФК "Система" Сергея Мндоянца и президента европейского отделения мотоклуба "Ночные волки", гражданина Словакии Йозефа Гамбалека.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии