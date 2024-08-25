Финал хакатона «Цифровизация в культуре» прошел в третий день Международного детского культурного форума

На III Международном детском культурном форуме завершился хакатон «Цифровизация в культуре», в котором победила команда «Река культуры» из Приволжского федерального округа, сообщается на официальном сайте Министерства культуры России.
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