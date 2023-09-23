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Оскар Пиастри: «На старте впереди будет всего одна машина, которую нужно обогнать – что я и постараюсь сделать»

Пилот «Макларена» подвел итоги квалификации, по результатам которой занял второе место. Также Пиастри признал, что готов попробовать опередить Макса Ферстаппена на старте завтрашней гонки.

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