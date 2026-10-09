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Дачный туалет собрал сам за пару часов: как устроены современные модульные кабинки

Дачный туалет собрал сам за пару часов: как устроены современные модульные кабинки

Туалеты на дачном участке раньше строили из дерева, а это означало заготовку древесины, строительные работы и постоянное обслуживание конструкции, разрушающейся от дождей и снега.

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