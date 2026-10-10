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Орловские новости

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Орловчанка — призёр конкурса Минсельхоза «Женщины в АПК»

Орловчанка — призёр конкурса Минсельхоза «Женщины в АПК»

Елена Шатунова из Орловской области стала призёром конкурса Министерства сельского хозяйства РФ «Женщины в АПК»: она заняла второе место в номинации «Превосходящая звезда» с проектом «Усадьба Шатуновых, сообщает правительство региона.

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