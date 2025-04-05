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Царьград

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Группировка 'Север' уничтожила танк и 80 военных ВСУ на Белгородском направлении

Группировка 'Север' уничтожила танк и 80 военных ВСУ на Белгородском направлении

Группировка "Север" нанесла удар по ВСУ в Сумской области, уничтожив до 80 украинских военнослужащих и танк.

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