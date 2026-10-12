Раскрыто, сколько предметов роскоши арестовали у обвиняемой в хищениях у Минобороны

Басманный суд Москвы сохранил арест на более чем пятьдесят предметов роскоши, а также на валюту, принадлежащих бывшему топ-менеджеру АО «Грязинский пищевой комбинат» .
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