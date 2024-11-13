FT: ВСУ заявили о готовности отступать из Курахово, но приказа сверху нет

ВСУ в сложной ситуации в районе Курахово и «готовы отступить», но приказ об отступлении не не отдан. Об этом, как сообщает РИА Новости, пишет газета The Financial Times (FT) со ссылкой на командира одного из артиллерийских подразделений ВСУ.
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