FT: ВСУ заявили о готовности отступать из Курахово, но приказа сверху нет

ВСУ в сложной ситуации в районе Курахово и «готовы отступить», но приказ об отступлении не не отдан. Об этом, как сообщает РИА Новости, пишет газета The Financial Times (FT) со ссылкой на командира одного из артиллерийских подразделений ВСУ.