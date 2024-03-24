Боец ММА Корешков: обезоруживший террориста мужчина сделал все возможное

Бывший чемпион чемпион Bellator Андрей Корешков, комментируя поступок мужчины, который обезвредил террориста в концертном зале "Крокус Сити Холл", заявил, что молодой человек сделал все возможное, чтобы помешать преступнику.
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