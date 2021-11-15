PAS как «Стокгольмский синдром» заложника (завершающие мысли)

МЕТАФОРА «ЗАЛОЖНИКА» ДЛЯ ПОНИМАНИЯОТЧУЖДЕНИЯ РОДИТЕЛЯ.ДОКТОР КРЕЙГ ЧИЛДРЕСС (CA Childress, Psy.D., 2014)ТЕОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТПредставленная статья доктора Крейга Чилдресса является блестящим психологическим анализом совершенно непонятных ни отвергаемому родителю, ни психологам, ни адвокатам, ни сотрудникам органов опеки, полиции и прокуратуры, ни судьям и судебным приставам патологических явлений, которые происходят внутри разрушенной семьи между ребенком-рабом и одержимым родителем-рабовладельцем.