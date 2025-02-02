Дюкова единогласно переизбрали главой РФС

Дюков был единственным кандидатом на президентский пост, его избрали единогласно.фото: Никеричев Андрей/Агентство «Москва»Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков переизбран на новый четырехлетний президентский срок, сообщает 2 февраля пресс-служба организации.
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