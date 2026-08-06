РИА: депутаты ГД предложили маркировать продукты с высоким содержанием сахара

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Александр Демин, Ярослав Самылин и вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков направили на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой предложение ввести предупреждающую маркировку для продуктов и напитков с высоким содержанием добавленных сахаров.
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