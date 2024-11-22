В Омской области средняя зарплата, по данным статистиков, превысила 63 тысячи рублей. Но при этом в регионе остаются сферы, где работники получают в 2-3 раза меньше среднего уровня.
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В Омской области средняя зарплата, по данным статистиков, превысила 63 тысячи рублей. Но при этом в регионе остаются сферы, где работники получают в 2-3 раза меньше среднего уровня.