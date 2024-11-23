Дети Оксаны Самойловой умоляют ее больше не рожать детей

﻿﻿Рэперы Джиган и Оксана Самойлова до сих пор скорбят о потере деревенской козы. К сожалению, животное было отравлено, а новый владелец оказался неопытным и не смог вызвать ветеринара, что в конечном итоге привело к трагическим последствиям.