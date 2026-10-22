Мир верхней одежды переживает любопытный парадокс. Компании, которые десятилетиями ассоциировались исключительно с суровыми зимами и экстремальными холодами, сегодня всё увереннее заходят на территорию летнего гардероба.
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