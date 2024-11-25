Санкции США против российских банков: что ожидает клиентов и как защитить свои финансы Юлия ЧелкановаВ последние месяцы внимание международного сообщества вновь сосредоточилось на ситуации с российскими банками, которые оказались под жесткими санкциями со стороны США.