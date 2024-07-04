Пляжи от Сочи до Анапы трещат по швам, вода ледяная, от водорослей жуткая вонь: отпускники делятся наблюдениями — вот и искупались Юлия СоколоваДолгими зимними вечерами многие россияне мечтали, что в летний отпуск отправятся к далекому синему морю.
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