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Денис Гурьянов: «Нравится играть с Сегином и Бенном. У нас сложилось хорошее взаимопонимание»

Нападающий «Далласа» Денис Гурьянов после матча с «Флоридой» (6:5 Б) заявил, что ему нравится действовать в одном звене с Тайлером Сегином и Джейми Бенном.

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