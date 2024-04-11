Без дыма, без пламени: за не потушенные быстро пожары введут ответственность

Из-за погодных условий пожароопасный сезон 2024 года ожидается более сложным, чем предыдущий. По оценкам Росгидромета, самая опасная ситуация складывается в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, а также на юге Урала и Сибири.
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