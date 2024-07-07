В Либерии назначили исполнительного директора суда по военным преступлениям

Организации гражданского общества в Либерии поддержали назначение Джонатана Массакуа на должность исполнительного директора суда по военным и экономическим преступлениям, 5 июля сообщает Front Page Africa.
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