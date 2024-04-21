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Русская весна

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Серия взрывов под Одессой, воздушная тревога ревет в восточной части Украины (ФОТО, КАРТА)

Серия взрывов под Одессой, воздушная тревога ревет в восточной части Украины (ФОТО, КАРТА)

Серия взрывов прогремела под Одессой, воздушная тревога ревет в восточной части Украины. Одесские ресурсы сообщают о прилете в районе Черноморска, а «силы обороны Юга» ВСУ — об ударе баллистическими ракетами по Одесской области.

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