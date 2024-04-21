Серия взрывов под Одессой, воздушная тревога ревет в восточной части Украины (ФОТО, КАРТА)

Серия взрывов прогремела под Одессой, воздушная тревога ревет в восточной части Украины. Одесские ресурсы сообщают о прилете в районе Черноморска, а «силы обороны Юга» ВСУ — об ударе баллистическими ракетами по Одесской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии