«Ъ»: донецкие чиновники задержаны по обвинению в краже имущества завода

Это первое подобное дело в уголовной практике в России.Донецких чиновников обвинили в мародерстве, сообщает издание «КоммерсантЪ»: Донецкой Народной Республике задержана организованная группировка, которая, по данным СКР и ФСБ, расхищала имущество завода во время боевых действий.