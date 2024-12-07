«Ъ»: донецкие чиновники задержаны по обвинению в краже имущества завода

Это первое подобное дело в уголовной практике в России.Донецких чиновников обвинили в мародерстве, сообщает издание «КоммерсантЪ»: Донецкой Народной Республике задержана организованная группировка, которая, по данным СКР и ФСБ, расхищала имущество завода во время боевых действий.
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