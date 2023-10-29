Премьер Австралии Альбанезе не стал просить Байдена закрыть дело Ассанджа

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что обсудил с президентом США Джо Байденом ситуацию вокруг основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа во время переговоров сторон в Вашингтоне, передает ТАСС.
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