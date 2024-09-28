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Бейрут под бомбами и ракетами: ВВС Израиля всю ночь наносили удары по кварталам ливанской столицы

Бейрут под бомбами и ракетами: ВВС Израиля всю ночь наносили удары по кварталам ливанской столицы

В течение всей ночи израильская авиация наносила удары по ливанской столице Бейруту. ВВС ЦАХАЛ бомбили город волнами, удары наносились по самым разным районам Бейрута, включая районы с густой жилой застройкой.

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