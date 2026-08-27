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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кривцов пропустит несколько месяцев из-за травмы. «Краснодар» подтвердил

« Краснодар » назвал сроки отсутствия Никиты Кривцова. Напомним, 24-летний полузащитник получил травму во время матча с «Динамо» во 2-м туре группового этапа Фонбет Кубка России (1:0), попытавшись отдать пас пяткой.

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