На Украину могут отправить войска не только страны ЕС — Макрон

Многие страны в Евросоюзе и за его пределами готовы отправить войска на Украину в качестве гарантий после подписания мирного соглашения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом 24 февраля, транслировавшейся на официальном YouTube-канале Елисейского дворца.