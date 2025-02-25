Звездный футболист пожаловался на заоблачные цены на недвижимость

Цены на недвижимость в Петербурге не обоснованы, ситуация на этом рынке уникальна. Своим мнением о ценах на жилье в Санкт-Петербурге поделился бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев, теперь бизнесмен и эксперт в сфере элитной недвижимости.
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