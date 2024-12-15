Главный онколог страны: «Онкопрепарат не будет лекарством для избранных»

Отечественная мРНК-вакцина от рака, разработанная совместно несколькими научными командами, обойдется государству примерно в 300 тысяч рублей на каждого пациента, при этом для самих граждан она будет бесплатной.
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