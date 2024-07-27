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Царьград

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Бойцы "Вагнера" жестоко убиты: Боевики устроили засаду на наших воинов. Погибли Герои России и известный военкор

Бойцы "Вагнера" жестоко убиты: Боевики устроили засаду на наших воинов. Погибли Герои России и известный военкор

Печальные новости пришли с африканского континента, где несут службу бойцы ЧВК "Вагнера". Стало известно, что местные боевики устроили засаду на наших воинов, которые колонной шли вместе с военнослужащими армии Мали.

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Комментарии
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ВР
Вова Рябов
Уши запада торчат
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13 час.
вл
валерий лисицын
Подловили мужиков, но расплата чертям будет многократной.
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13 час.
ИИ
Иван Иванов
А Вы не зевайте, на то и щука в реке чтоб карась не дремал.Ребят жалко,безусловно,но на то она и война что бы на ошибках учиться,плохо что на своих.Не доверяйте ни кому ни советникам,ни послам,доверяй сам себе и смотри в оба и держи ушки на макушке.Удачи Вам,Ребята,не давайте им повода радоваться,держите честь Вагнеровца превыше всего,бейте эту нечисть и в хвост и в гриву.С уважением.
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12 час.

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