Бойцы "Вагнера" жестоко убиты: Боевики устроили засаду на наших воинов. Погибли Герои России и известный военкор

ИИ

Иван Иванов

А Вы не зевайте, на то и щука в реке чтоб карась не дремал.Ребят жалко,безусловно,но на то она и война что бы на ошибках учиться,плохо что на своих.Не доверяйте ни кому ни советникам,ни послам,доверяй сам себе и смотри в оба и держи ушки на макушке.Удачи Вам,Ребята,не давайте им повода радоваться,держите честь Вагнеровца превыше всего,бейте эту нечисть и в хвост и в гриву.С уважением.