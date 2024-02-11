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Новая статья: Перспективы (пост)квантовой криптографии: есть место для секре...

Новая статья: Перспективы (пост)квантовой криптографии: есть место для секре...

Новая статья: Перспективы (пост)квантовой криптографии: есть место для секретов!Язык, как известно, дан дипломату для того, чтобы скрывать свои мысли, а защищённые каналы связи — чтобы всё-таки делиться ими по необходимости с доверенными лицами.

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