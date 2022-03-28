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«Детройт» пропустил как минимум 10 голов за матч во второй раз за месяц. 11 шайб пропущено впервые с 1988 года

«Детройт» пропустил как минимум 10 шайб во второй раз за последний месяц. «Ред Уингс» крупно уступили «Питтсбургу» (2:11) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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