13 октября – день памяти Григория Просветителя

Об истории армяно-русских отношений написано много книг. О тесных культурных связях говорит и то, что один из приделов собора Василия Блаженного на Красной площади освящен в честь Григория Армянского (Просветителя).
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