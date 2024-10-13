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13 октября – день памяти Григория Просветителя

13 октября – день памяти Григория Просветителя

Об истории армяно-русских отношений написано много книг. О тесных культурных связях говорит и то, что один из приделов собора Василия Блаженного на Красной площади освящен в честь Григория Армянского (Просветителя).

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