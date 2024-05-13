Следующее обновление для Forza Motorsport выйдет на этой неделе и изменит рейтинг б...

Следующее обновление для Forza Motorsport выйдет на этой неделе и изменит рейтинг безопасностиЗа последние несколько месяцев Turn 10 Studios сделала немало для решения проблем, связанных с Forza Motorsport, например, изменила прогрессию автомобилей, чтобы разблокировать все детали на первом уровне.
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