С лесными пожарами на Урале будет бороться девушка-летчик

В ближайшее время на Уральской авиабазе появится первая девушка – летчик-наблюдатель. Сейчас диспетчер Полина Павлова проходит курсы в учебном центре Федеральной Авиалесоохраны, чтобы стать летчиком-наблюдателем.
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