Военные контрразведчики перекрыли канал наркоторговли в Новосибирской области

Как установлено судом, подсудимые в составе преступного сообщества, включавшего неустановленных лиц, через интернет-магазины сбывали сильнодействующие вещества в крупном размере на территории Новосибирской, Омской, Тульской, Астраханской и Московской областей, а также Красноярского края.