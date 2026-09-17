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Вечерний Новосибирск

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Военные контрразведчики перекрыли канал наркоторговли в Новосибирской области

Военные контрразведчики перекрыли канал наркоторговли в Новосибирской области

Как установлено судом, подсудимые в составе преступного сообщества, включавшего неустановленных лиц, через интернет-магазины сбывали сильнодействующие вещества в крупном размере на территории Новосибирской, Омской, Тульской, Астраханской и Московской областей, а также Красноярского края.

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