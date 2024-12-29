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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Селебрини забил 12-й гол в сезоне НХЛ и обогнал Мичкова в гонке снайперов среди новичков. В гонке бомбардиров они делят лидерство – у обоих по 27 очков

Форвард «Сан-Хосе» стал автором единственной шайбы своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (1:3).

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