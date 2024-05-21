Психолог Бояркина: стоит обратиться к врачу, если вы ощущаете ПМС очень остро

Предменструальный синдром похож на бомбу замедленного действия — тревожность, нервозность, раздражительность, повышенный аппетит, сильная тяга к сладкому или к другим конкретным продуктам, нарушение сна, грусть и другие симптомы, влияющие на жизнедеятельность женщин и их близких каждый месяц.