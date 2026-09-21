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Царьград

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Минфин предложил отсрочить возврат региональных кредитов до 2033 года

Минфин предложил отсрочить возврат региональных кредитов до 2033 года

Минфин России готовит законопроект об отсрочке платежей по бюджетным кредитам для регионов на 2027–2029 годы.

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