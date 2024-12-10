10.12.24==Остров Ванкувер Остров Ванкувер, горбатый кит в проливе Хуан-де-Фука между США и Канадой Ikiwaner, Wikimedia Сам Ванкувер расположен в провинции Британская Колумбия, ровно через пролив от него — одноименный остров, столица которого носит гордое имя Виктория.