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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карлос Алькарас: «Иногда я мечтаю играть как Ферреро. Мне кажется, он был более цельным игроком, чем я сейчас»

Карлос Алькарас: «Иногда я мечтаю играть как Ферреро. Мне кажется, он был более цельным игроком, чем я сейчас»

– Какие у вас отношения с грунтом? – Не скажу, что это мое любимое покрытие (смеется). Скорее это хард, но вырос я на грунте.

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