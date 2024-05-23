Замглавы Генштаба Шамарина арестовали по обвинению в получении взятки

Начальника Главного управления связи (ГУС), замглавы Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина арестовали по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии